В Бердске на пожаре погибли двое мужчин

Пожар в Бердске унес жизни двух человек. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

В субботу, 15 января, в городе Бердске около четырех часов утра загорелся частный дом из бруса на улице Маяковского.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля дома, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. - В тушении пожара были задействованы 25 человек и 7 единиц техники.

Когда пожарным удалось войти в дом, они обнаружили двух погибших мужчин - 1949 года рождения и 1973 года рождения.

Во всех обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

- Проводится проверка: устанавливаются причины пожара, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

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