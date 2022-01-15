В Новосибирске пенсионер домогался до 10-летних девочек и слал им интим-видео

Полиция завела уголовное дело на мужчину. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске мать двух 10-летних девочек написала заявление в полицию на 64-летнего пенсионера: женщина рассказала, что пожилой мужчина домогался до ее детей. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Пенсионер в период с 21 декабря 2021 года по 6 января 2022 года присылал ее дочкам в WhatsApp порнографическое видео. А в ответ просил их сделать интим-фото, - рассказал источник КП-Новосибирск.

Мужчине предъявили обвинения по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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