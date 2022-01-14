В Новосибирской области мужчина попытался заживо сжечь бывшую жену в ее доме

В Новосибирской области мужчина попытался сжечь заживо свою бывшую жену. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области мужчина попытался сжечь заживо свою бывшую жену. Сибиряк специально устроил пожар в доме женщины.

— Произошло все рано утром во вторник, 11 января. Сам 54-летний мужчина сейчас живет в Томской области, однако приехал в одно из сел Болотинского района и специально поджег баню и веранду двухквартирного дома, где жила его 55-летняя супруга, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Когда его задержали, то пояснил, что таким образом он хотел убить женщину.

Сейчас следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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