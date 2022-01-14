В Новосибирской области школьник попал в больницу из-за попавшего в глаз снежка

Школьник попал в больницу после игры в снежки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Криводановском сельсовете Новосибирской области школьник попал в больницу после игры в снежки. У мальчика оказался травмирован глаз.

— Инцидент случился в среду, 12 января. 8-летний мальчик обратился в больницу после того, как около школы мальчик попал ему снежком в лицо, — рассказал КП-Новосибирск в правоохранительных органах. — У ребенка диагностировали травматическую эрозию левого глаза.

Медики сообщили о произошедшем в полицию.

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