В Новосибирской области годовалая девочка опрокинула на себя кастрюлю с бульоном

В Новосибирской области годовалая девочка попала в больницу с сильным ожогом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области годовалая девочка попала в больницу с сильным ожогом. Как выяснилось позже, травму малышка получила случайно у себя дома.

— Девочка поступила в больницу 2 января с ожогами лица, шеи и тела 1-2 степени, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Как выяснилось позже, накануне малышка дома вылила на себя бульон из кастрюли.

Медики сообщили о случившемся в полицию. Сейчас в обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.