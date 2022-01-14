В Новосибирской области годовалая девочка опрокинула на себя кастрюлю с бульоном

В Новосибирской области годовалая девочка попала в больницу с сильным ожогом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области годовалая девочка попала в больницу с сильным ожогом. Как выяснилось позже, травму малышка получила случайно у себя дома.
— Девочка поступила в больницу 2 января с ожогами лица, шеи и тела 1-2 степени, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Как выяснилось позже, накануне малышка дома вылила на себя бульон из кастрюли.
Медики сообщили о случившемся в полицию. Сейчас в обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители.
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