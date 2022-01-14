Нейросеть придала Новосибирску человеческий облик в виде мужчины-индейца

Нейросеть представила Новосибирск в образе индейца. Фото: artflow.ai

Художники объединились с искусственным интеллектом и создали портреты городов России. Одушевленный Новосибирск нейросеть Artflow.ai представила в виде мужчины примерно 40 лет.

Образ Новосибирска отличают глубокие морщины и волевые черты лица. Мужчина напоминает индейца из-за складки между бровей и мудрого, слегка прищуренного взгляда. Его волосы чуть схвачены сединой, а изгиб бровей выражает спокойствие и уверенность.

— Новосибирск — крупнейший город Сибири, многолюдный, стремительный и динамичный. Отличается большим количеством зданий в стиле конструктивизм и хорошей научной базой, — отмечают художники в описании к иллюстрации.

Москву нейросеть представила в виде юной девушки, Санкт-Петербург — как молодого бизнесмена или писателя, Волгоград стал печальным юношей, а Сочи — легкомысленной блондинкой.

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