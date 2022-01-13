В Новосибирске из-за сообщения о минировании эвакуировали школу. Фото: "АСТ-54".
В четверг, 13 января, в Новосибирске эвакуировали школу № 4 на улице Достоевского, 27. Информация об этом появилась в соцсетях.
— В школу поступило сообщение о том, что здание заминировано. Детей, персонал и посетителей вывели на улицу, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию пока не прокомментировали.
По словам очевидцев на месте работают экстренные службы. Они обследуют здание на наличие взрывных устройств.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер