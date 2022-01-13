В Новосибирске из-за сообщения о минировании эвакуировали школу. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 13 января, в Новосибирске эвакуировали школу № 4 на улице Достоевского, 27. Информация об этом появилась в соцсетях.

— В школу поступило сообщение о том, что здание заминировано. Детей, персонал и посетителей вывели на улицу, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию пока не прокомментировали.

По словам очевидцев на месте работают экстренные службы. Они обследуют здание на наличие взрывных устройств.

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