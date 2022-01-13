Новосибирцы выберут талисман «Новогодней столицы России» среди животных зоопарка

Новосибирцы будут выбирать талисман среди животных зоопарка. Фото: Новосибирский зоопарк

В четверг, 13 января, новосибирцам предложили выбрать талисман Новогодней столицы России. Информацию об опросе опубликовали на сайте мэрии Новосибирска.

— Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило обратился к мэрии города Новосибирска с предложением выбрать животное — талисман Новогодней столицы России. Набравшее наибольшее количество голосов животное станет символом Новогодней столицы России, — указано на сайте мэрии.

Выбирать новосибирцы будут среди пяти жителей зоопарка. На муниципальном портале Новосибирска и на «Госуслугах» проголосовать можно за своего любимца: манула Айшу, орангутана Бату, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна или белого медвежонка Шилка.

Голосование закончится 7 февраля.

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