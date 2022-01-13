В Новосибирске откроют 4 официальные купели на Крещение

Купели будут работать на 4 площадках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Новосибирска назвали места, где на «Крещение» установят купели. При этом в православный праздник будут соблюдать антиковидные ограничения. Так, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко напомнил о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

На «Крещение» в Новосибирске будут доступны следующие купели:

— в Ленинском районе — на улице Заобской дом №97. Время работы с 00:00 до 24:00, также будет действовать купель в акватории пожарного причала под Димитровским мостом на улице 1-я Чулымская дом №12 с 9:00 до 21:00

— в Октябрьском районе — в микрорайоне «Европейский берег», река Обь в районе Бугринского моста. Время работы с 10:00 до 24:00

— в Советском районе — в парке культуры и отдыха «У моря Обского» на пляже «Бумеранг». Время работы с 00:00 до 24:00

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