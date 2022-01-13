Аэропорт «Толмачево» за 2021 год перевез рекордное количество груза и пассажиров

Прирост пассажиров составил 0,2%. Фото: Мария ЛЕНЦ

По итогам 2021 года аэропорт Толмачево в Новосибирске перевез 6 миллионов 761 тысячу пассажиров, что на 0,2% больше докризисного 2019 года. Аналогичная ситуация и с грузоперевозками. За 2021 год грузопоток составил чуть более 35 тысяч тонн, а это на 2,9% больше показателей прошлых лет.

— Больше всего прирост наблюдается на внутренних воздушных линиях. Если сравнивать с 2019 годом, то прирост составил 23,3%. А вот международные рейсы пока что не вернули свою популярность, — рассказали в пресс-службе Толмачева. — Если же говорить о причине увеличение объема перевозок, то она связана с расширением маршрутов по внутрироссийским направлениям.

Также в аэропорту назвали самые популярные маршруты ВВЛ 2021 года. Чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Краснодар, Якутск, Екатеринбург, Хабаровск.

И 2021 год стал первым, когда начались иностранные коммерческие рейсы. На данный момент их представителем является грузовая авиакомпании из Китай. Всего за ушедший год перевезли более 35 тысяч тон груза.

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