Жителей Первомайского района напугали новостью об утечке аммиака

Жителей Первомайского района напугали новости об утечке аммиака. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Первомайского района напугали новости об утечке аммиака. Оказалось, что при осмотре грузового состава на станции Инская была выявлена капельная течь груза (безводный газ) одной железнодорожной цистерны. Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь, а в Первомайку съехались спасатели.

— Пострадавших нет. Экологической угрозы и угрозы населению нет. На движение других поездов происшествие не повлияло, — сообщает МЧС. — На постоянной основе осуществляются замеры и контроль воздуха и окружающей среды. Для этого развернуты посты разведки, работает химико-радиометрическая лаборатория. По состоянию на 13 января 13:00 местного времени превышения ПДК в воздухе нет.

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