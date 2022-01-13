Утром 13 января над Новосибирском впервые в 2022 году взошла Венера

Ближе к осени Венера станет «вечерней звездой».
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске утром 13 января сибиряки могли наблюдать на небе первое утреннее появление Венеры в 2022 году.
— Сегодня Венера перешла из вечерней видимости в утреннюю. И как «утренняя звезда» останется на небе почти до сентября, — рассказал КП-Новосибирск специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин. — Теперь планету ежедневно можно будет наблюдать с восточной стороны перед восходом солнца.
Также Олег отметил, что такой переход у Венеры связан с ее местоположением относительно Солнца. И что в древние времена люди считали утреннюю и вечернюю звезды за две разные планеты.
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