В ГИБДД назвали 7 самых аварийных улиц Новосибирска

Всего в ДТП пострадало 32 человека, а 1 погиб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГИБДД Новосибирска назвали 7 улиц, на которых в 2021 году произошло больше всего ДТП. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Госавтоинспекции региона.

— По три ДТП за 2021 год зафиксировали на улицах Сибиряков-Гвардейцев у дома №52, на пересечении улиц Станционной и Ягодинской, улиц Гоголя и Мичурина, а также на перекрестке Красного проспекта и улиц Советской и Каинской, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. — За год четыре ДТП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев у дома №36 и на улице Первомайской у дома №100. А самая большая концентрация аварий зафиксирована на улице Титова у дома №22 — пять ДТП за прошедший 2021 год.

Всего на этих 7 улицах в авариях пострадало 32 человека, также 1 погиб.

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