В Новосибирске военнослужащий заплатит 50 тысяч рублей за шутку с муляжом бомбы

Подсудимый вину признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего ефрейтора запаса на 50 тысяч рублей. Его обвини по статье 297 УК РФ за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

7 октября 2021 года обвиняемый оставил на территории КПП муляж бомбы с запиской «Датчик движения сработал. Бомба. Ждите визита из дивизии. Сообщи командиру». Мужчина хотел пошутить над дежурными смены, и чтобы точно увидеть, как отреагируют на «бомбу», даже не стал далеко отходить от места «минирования».

— После обнаружения муляжа бомбы дневальным в воинской части установили режим антитеррористической деятельности, а также оцепили территорию. Но в ходе обследования установили, что обнаруженный предмет не имеет взрывчатых веществ. А значит сообщение о готовящемся взрыве были ложном, — рассказали в суде.

Подсудимый свою вину признал, и ему назначали наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей.

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