Экономисты рассказали, когда россиянам ждать снижения цен

Эксперты рассказали, когда россиянам стоит ждать снижения цен. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Эксперты рассказали, когда россиянам стоит ждать снижения цен и как на инфляцию влияет внутренняя экономика страны.

— В России все больше проявляется роль инфляционных факторов, связанных с предложением и издержками: повышение цен на сырье, уменьшение совокупного предложения из-за трудностей бизнеса в год пандемических запретов и тому подобное. Такую инфляцию называют инфляцией предложения (или издержек). И вот эти факторы будут значимыми для российской экономики и в 2022 году, — пояснил изданию NEWS.ru доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин считает, что повышение цен из-за роста спроса замедляется Ковригин.

Эксперт отметил, что в целом инфляция в России замедлится, однако выйти в намеченную Банком России цель — 4% в год — не сможет.

В свою очередь управляющий партнер «Юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко уверен, что в настоящее время инфляция сильно зависит от остановок производства и разрыва цепочек поставок. На это ощутимо повлияла пандемия.

— Если пойдет на спад пандемия — цепочки поставок восстановятся. И это перестанет давить на цены. Новогодние покупки, конечно, вызывают временный всплеск инфляции. Но этот эффект уйдет уже в январе-феврале. Это временная волна, — отметил Головченко.

По словам эксперта, принципиального поворота в росте инфляции можно добиться не раньше лета 2022 года.

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