«Это месть за то, что меня обижали»: в Новосибирской области школу «заминировали» от лица бывшей ученицы

Письмо с угрозой пришло по электронной почте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Барабинском районе Новосибирской области во вторник, 11 января, неизвестные угрожали взорвать одну из местных школ. Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, письмо с угрозой пришло по электронной почте, и было подписано именем бывшей ученицы учреждения.

— Я заминировала школу, она взлетит на воздух. Это месть за то, что меня все здесь обижали, — говорилось в послании. — Вы, конечно, можете меня задобрить, перечислив мне 500 тысяч рублей. У вас есть 40 минут.

Учеников и персонал учебного учреждения сразу же эвакуировали. Школу обследовали кинологи. К счастью, никакой взрывчатки там найдено не было. А в обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранители.

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