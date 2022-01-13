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Общество13 января 2022 0:00

Погода в Новосибирске на 13 января 2022 года: придут 20-градусные морозы

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 13 января 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирске похолодает до -20 и ниже.

В Новосибирске похолодает до -20 и ниже.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 13 января 2022 года в середине недели станет совсем холодной, с морозами около -20 градусов. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра

— Ночью температура в Новосибирске будет -20…-22 градуса, днем будет -17…-19 с понижением. Синоптики обещают переменную облачность, ночью снег, а днем —ясную погоду. Подует слабый восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Жителей Новосибирской области ночью ждет похолодание до -18…-23 градусов, местами будут даже морозы до -31. Днем термометр покажет 20 градусов мороза.

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