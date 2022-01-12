В Новосибирске школьник покончил с собой после ссоры с девушкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске покончил с собой 17-летний мальчик. Его труп нашли в квартире на улице Динамовцев во вторник, 11 января. Там подросток проживал вместе с мамой и отчимом. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Школьник совершил самоубийство после ссоры с 17-летней знакомой девушкой, которая переехала в Санкт-Петербург. Ранее мальчик не высказывал намерений уйти из жизни, попыток не предпринимал, предсмертной записки он не оставил, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Школьника, по данным источника, воспитывали 44-летняя мать и 31-летний отчим. Никто из них не привлекался к уголовной ответственности. Известно, что мама мальчика работает оператором в такси, а отчим — дальнобойщиком.

Из квартиры погибшего изъяли его ноутбук и сотовый телефон для осмотра и проведения технической экспертизы. В обстоятельствах гибели одиннадцатиклассника предстоит разобраться следователям.

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