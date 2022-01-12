В Новосибирске строительство нового терминала аэропорта завершили на 70%. Фото: пресс-служба Толмачево.

Строительство нового терминала новосибирского аэропорта завершено на 70%. Таким образом, возведение объекта вышло на заключительный этап. Об этом сообщили в пресс-службе Толмачево.

— Закрыто 70% теплового контура аэровокзального комплекса, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и чистовой отделке. В главном атриуме аэровокзального комплекса устанавливают 4 купола и светопрозрачные фасадные системы. Кроме того, ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей, — говорится в сообщении пресс-службы Толмачево.

В скором времени там начнут устраивать декоративные панели на фасаде главного атриума. Кроме того, планируется монтаж инженерного оборудования на покрытии здания. Также известно, что завершат работы на подстанции ПС-110кВ. В пресс-службе Толмачево добавили, что в новом терминале в ближайшее время начнут монтировать автоматическую багажную систему.

Строительство нового терминала новосибирского аэропорта, по данным на начало 2022 года, ведется с опережением графика — на 1,5 %.

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