Кондитер спасла кота, брошенного на остановке в Новосибирске

Кот даже не мяукал от холода, но Кристина не прошла мимо. Фото: предоставлено героем публикации

Сибирячка Кристина Самойлова шла за покупками в «Мегу», а вернулась домой с котом. Неизвестные бросили животное на остановке вечером 11 января:

— Я шла в ТЦ за покупками, когда увидела пакет на остановке. Не смогла пройти мимо, в пакете обнаружилась замотанная коробка, а внутри сидел кот. Такой милый, как пирожочек. Я отменила шопинг и забрала бедного котенка домой, — рассказала КП-Новосибирск Кристина Самойлова.

Кот оказался очень скромным и пугливым — боялся выходить из коробки, а при попытке погладить в ужасе прятался в угол. При этом следов живодерства на нем не было. Кристина решила пристроить кота через соцсети. Кристина работает кондитером, снимает комнату и не может оставить его у себя: у нее и так живут две кошки.

Уважаемые читатели! Если вы готовы забрать кота Пирожка или помочь ему с передержкой, свяжитесь с редакцией по телефону: 8-923-145-11-03. Мы передадим ваши контакты Кристине.

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