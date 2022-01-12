Новосибирские полицейские поймали серийного похитителя машин. Фото: МВД 54.

В Новосибирске полицейские при поддержке росгвардейцев задержали 49-летнего мужчину. Его подозревают в кражах машин. Об этом в среду, 12 января, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— В полиции установили, 8 января задержанный похитил автомобиль «Тойота Рав 4», припаркованный на улице Депутатской. По имеющимся данным, подозреваемый причастен к ряду хищений машин аналогичной ценовой категории на территории Новосибирска. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния, — уточнили в пресс-службе полиции.

В квартире похитителя прошли обыски. У него изъяли оборудование для вскрытия машин, 2 радиостанции, документы на авто, 13 мобильных, 15 флеш-карт, банковские карты. А еще одежду и обувь, в которых злоумышленник совершал преступления.

На новосибирца завели уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». На время следствия его направили в СИЗО. Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.

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