Губернатор Новосибирской области открыл ясли-сад и центр онкопомощи в Бердске

Андрей Травников побывал на открытии яслей и в онкологическом центре с новейшей аппаратурой. Фото: Администрация Бердска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приехал в Бердск на открытие важных социальных объектов города. Во вторник, 11 января, он побывал в детском саду и горбольнице, об этом сообщили в пресс-центре администрации Бердска.

— Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в открытии детского сада-ясли в микрорайоне Южный, посетил Центр амбулаторной онкологической помощи и ДК «Родина», — сообщают на сайте администрации.

Детский сад в микрорайоне Южный, который строился с 2020 года, рассчитан на 110 детей. Там есть столовая, прачечная, музыкальный кабинет, спортивный зал, кабинет психолога, обустроены участки для прогулок на улице, а также соблюдены условия для удобства передвижения детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Педагоги рассказали о преимуществах такого формата — строительства специализированных зданий для младших групп детей хоть от двух месяцев. В новых условиях они способны организовать уход, воспитание даже таких малышей, — отметил Андрей Травников.

После детского сада губернатор посетил Центр амбулаторной онкологической помощи в горбольнице с новейшей аппаратурой.

— Бердский ЦАОП укомплектован необходимым современным оборудованием, в том числе МРТ, аппаратом УЗИ и компьютерным томографом. Андрей Травников подчеркнул, в центре установлено оборудование, которого нет ни в одном медицинском учреждении области, — отмечено в сообщении на сайте администрации Бердска.

В конце поездки Андрей Травников оценил новый виртуальный концертный зал в ДК «Родина», который был установлен по федеральному проекту «Цифровая культура».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.