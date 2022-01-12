Под Новосибирском двухлетний мальчик подавился семечками и умер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В селе Ключики в Сузунском районе Новосибирской области произошла трагедия — умер двухлетний мальчик. По предварительным данным, малыш подавился. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Труп ребенка обнаружили в квартире на Молодежной улице. Ребенок проживал там с родителями. Смерть констатировала фельдшер. Во рту мальчика находились семена подсолнуха, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Известно, что семья, в которой рос малыш, не состояла на профилактических учетах. В обстоятельствах и причинах гибели ребенка предстоит разобраться следователям.

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