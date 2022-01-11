В Новосибирской области мужчина умер, выпив на спор бутылку водки

Врачи не смогли спасти мужчину. Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧП произошло в Чулымском районе Новосибирской области: там 53-летний мужчина умер, выпив на спор бутылку водки. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- В Чулымской центральной районной больнице мужчина впал в кому, врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Медики не смогли спасти пациента, мужчина скончался.

Полиция проводит проверку и выясняет вес обстоятельства случившегося.

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