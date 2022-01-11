В Новосибирской области мужчина умер, выпив на спор бутылку водки

Врачи не смогли спасти мужчину.
Фото: Влад КОМЯКОВ
ЧП произошло в Чулымском районе Новосибирской области: там 53-летний мужчина умер, выпив на спор бутылку водки. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
- В Чулымской центральной районной больнице мужчина впал в кому, врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Медики не смогли спасти пациента, мужчина скончался.
Полиция проводит проверку и выясняет вес обстоятельства случившегося.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер