Во второй половине января в Новосибирске будет на 2-3 градуса теплее нормы

В январе не ожидается погода ниже -21 градуса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске во второй половине января ожидается температура приблизительно в районе -21 градуса. Такие данные предоставляют популярные сервисы «Яндекс.Погода» и Gismeteo.

— Самый теплый день ожидается 16 января. Днем и ночь столбики термометров покажут -3 градуса. Самый же холодная ночь будет 27 января — -21 градус. В отдельные дни будут небольшие осадки в виде снега, — сообщил сервис «Яндекс.Погода».

У Gismeteo прогноз немного отличается. В среднем они обещают более теплую и солнечную погоду.

— Самым теплым обещает быть понедельник 17 января — 0 градусов днем и -3 градуса ночью. А самая холодная ночь 29 января — -20 градусов. Ожидается снег в отдельные дни, а 17 января дождь и мокрый снег, — сообщил сервис Gismeteo.

Если же сравнивать с январем 2021 год, то в среднем первый месяц 2022 года теплее. В прошлом году новосибирцев намного чаще радовали или огорчали морозы в -30 градусов и ниже. Например, по данным Gismeteo самый теплый день был 27 января 2021 года — -3 градуса, а самый холодный 25 января 2021 года — -33 градуса.

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