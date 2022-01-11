Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-15°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды11 января 2022 8:54

Ведущий солист Новосибирского оперного театра Роман Полковников вернется на сцену НОВАТа

Ранее солист балета был внезапно уволен накануне премьеры
София БЕРЕЗОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Романа Полковникова новосибирцы помнят и любят за роль Спартака. Фото: НОВАТ

Романа Полковникова новосибирцы помнят и любят за роль Спартака. Фото: НОВАТ

Трудовой договор с ранее уволенным солистом балета Романом Полковниковым НОВАТ подписал в понедельник, 10 января. Об этом сообщили в группе «Вернем Романа Полковникова» в социальных сетях.

— Спешу поделиться радостной новостью! Мы ждали, надеялись, и вот свершилось! Роман Полковников — вновь премьер Новосибирского Оперного! — рассказали фанаты солиста.

НОВАТ подтвердил информацию о возвращении Полковникова новосибирским СМИ.

Уже 21 января солист выступит в балете «Баядерка», а 27 января исполнит партию Квазимодо в балете «Собор Парижской Богоматери».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.