Ведущий солист Новосибирского оперного театра Роман Полковников вернется на сцену НОВАТа

Романа Полковникова новосибирцы помнят и любят за роль Спартака. Фото: НОВАТ

Трудовой договор с ранее уволенным солистом балета Романом Полковниковым НОВАТ подписал в понедельник, 10 января. Об этом сообщили в группе «Вернем Романа Полковникова» в социальных сетях.

— Спешу поделиться радостной новостью! Мы ждали, надеялись, и вот свершилось! Роман Полковников — вновь премьер Новосибирского Оперного! — рассказали фанаты солиста.

НОВАТ подтвердил информацию о возвращении Полковникова новосибирским СМИ.

Уже 21 января солист выступит в балете «Баядерка», а 27 января исполнит партию Квазимодо в балете «Собор Парижской Богоматери».

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