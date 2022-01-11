Кехман поставит «Конька-Горбунка» в Новосибирском оперном театре за 1,2 миллиона рублей

Премьера балета состоится в апреле 2022 года
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Новосибирский оперный театр заключил контракт с Владимиром Кехманом на постановку режиссерской версии балета «Конек-Горбунок». Документы опубликовали на сайте госзакупок.
В контракте отмечено, что Кехману разрешено руководствоваться «собственным художественным видением», но при этом необходимо придерживаться указаний заказчика. Стоимость контракта составляет 1,25 миллиона рублей.
После ухода с поста художественного руководителя оперного театра в октябре 2021 года Владимир Кехман перешел во «МХАТ имени Горького». Премьера балета состоится в апреле 2022 года.
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