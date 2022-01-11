Кехман поставит «Конька-Горбунка» в Новосибирском оперном театре за 1,2 миллиона рублей

Премьера балета состоится в апреле 2022 года Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирский оперный театр заключил контракт с Владимиром Кехманом на постановку режиссерской версии балета «Конек-Горбунок». Документы опубликовали на сайте госзакупок.

В контракте отмечено, что Кехману разрешено руководствоваться «собственным художественным видением», но при этом необходимо придерживаться указаний заказчика. Стоимость контракта составляет 1,25 миллиона рублей.

После ухода с поста художественного руководителя оперного театра в октябре 2021 года Владимир Кехман перешел во «МХАТ имени Горького». Премьера балета состоится в апреле 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.