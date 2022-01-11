В Новосибирске девушка за рулем внедорожника сбила 8-летнего мальчика. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Во вторник, 11 января, на улице Бетонной в Новосибирске внедорожник Nissan x-trail сбил 8-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть. Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Девушка 1990 года рождения на автомобиле Nissan x-trail двигалась по улице Горбаня, со стороны улицы Бетонная, в сторону улицы Мира, и у дома 13 по улице Бетонная сбила ребенка, по предварительным данным, вне зоны пешеходного перехода, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

8-летнего мальчика увезла скорая помощь. Предварительный диагноз ребенка — сотрясение мозга и ушибы.

На месте аварии работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

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