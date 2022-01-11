Торт в виде «омикрона» приготовила кондитер из Новосибирска

Заказчик пожелал победить коронавирус, съев его. Фото: Марина Романова
Кондитер из Новосибирска Марина Романова приготовила на заказ торт в виде коронавируса, а именно его нового вида, который отличается особой заразностью.
— Торт сделан в виде «омикрона». Я правда не могу утверждать, так как не имею глубоких знаний в вирусологии. Но заказ был на «омикрон», и в интернете его изображают именно так, — уточнила КП-Новосибирск Марина.
«Омикрон» кондитер изготовила из шоколадного бисквита, мусса, малины и карамели. Снаружи «вирус» покрыт шоколадным ганашем, а его шипы изготовлены из карамели.
Заказ девушка выполняла сама в два этапа, которые заняли два дня, а процесс сборки торта Марина Романова сняла на видео. Сытный «коронавирус» весом в полтора килограмма обошелся заказчику в 5 тысяч рублей.
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