Торт в виде «омикрона» приготовила кондитер из Новосибирска

Заказчик пожелал победить коронавирус, съев его. Фото: Марина Романова

Кондитер из Новосибирска Марина Романова приготовила на заказ торт в виде коронавируса, а именно его нового вида, который отличается особой заразностью.

— Торт сделан в виде «омикрона». Я правда не могу утверждать, так как не имею глубоких знаний в вирусологии. Но заказ был на «омикрон», и в интернете его изображают именно так, — уточнила КП-Новосибирск Марина.

«Омикрон» кондитер изготовила из шоколадного бисквита, мусса, малины и карамели. Снаружи «вирус» покрыт шоколадным ганашем, а его шипы изготовлены из карамели.

Заказ девушка выполняла сама в два этапа, которые заняли два дня, а процесс сборки торта Марина Романова сняла на видео. Сытный «коронавирус» весом в полтора килограмма обошелся заказчику в 5 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.