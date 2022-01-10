Новосибирец вылетел на встречку на кузбасской трассе и устроил смертельное ДТП

Новосибирец с различными травмами сейчас находится в больнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемеровской области новосибирец устроил ДТП, где погибли два человека. На него завели дело по статье 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в кемеровском МВД.

— В воскресенье, 9 января, 42-летний новосибирец за рулем «Тойоты Камри», выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой «Мазда Фамилиа», ехавшей из Юрги в Томск. В результате ДТП погибли 49-летняя жительница Томска, которая была за рулем «Мазды», и ее 9-летний сын, ехавший на пассажирском сидении. 45-летний пассажир «Мазды» госпитализирован с травмами различной степени тяжести, — рассказали в ГУ МВД Кемеровской области.

В настоящее время полицией выясняются все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber