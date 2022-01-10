Рейсовый автобус «Белокуриха — Новосибирск» слетел с трассы в Алтайском крае

Никто в ДТП не пострадал. Фото: кадр из видео

В Алтайском крае автобус, который следовал по маршруту «Белокуриха — Новосибирск», слетел с трассы и завяз в снегу. Происходящее на видео засняли сами пассажиры и опубликовали ролик в сеть.

По словам очевидцев, водитель автобуса пытался уйти от лобового столкновения и угодил в сугроб на обочине.

— Автобус был полный. Новогодние праздники закачивались, и люди возвращались в Новосибирск на работу и учебу, — пишут подписчики паблика ВКонтакте «Инцидент Бийск».

О пострадавших в ДТП не сообщалось.

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