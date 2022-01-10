В Новосибирске ребенок-инвалид получил кресло-коляску благодаря прокуратуре

Одно из обоснований, почему необходима замена инвалидного кресла, — ребенок из него вырос. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске благодаря прокуратуре ребенок-инвалид получил кресло-коляску, которую не хотел выдавать областной Фонд социального страхования взамен старой.

В июле 2021 года опекун ребенка обратился в региональный Фонд социального страхования с заявлением о замене кресла-коляски. Вместе с заявление был передан и индивидуальный план реабилитации. Но Фонд отказал. Чиновники посчитали, что с момента получения коляски прошло недостаточно времени, чтобы заменить ее. Но прокуратура решила оспорить их решение.

— Проверка показала, что ребенок был вправе рассчитывать на досрочную замену средства реабилитации. Одно из оснований замены — изменение антропометрических данных ребенка, — рассказали в региональной прокуратуре.

После проверки и предъявления доказательств, почему замена кресла-коляски необходима, Фонд согласился.

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