Новосибирск оказался на первом месте по заболеваемости коронавирусом в регионе

За последнюю неделю заболеваемость ковидом в регионе снизилась на 23%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области снижается уровень заболеваемости коронавирусом — об этом сообщили представители регионального минздрава и Роспотребнадзора. По словам главы Роспотребнадзора Александра Щербатова, за последнюю неделю показатель снизился на 23%.

— Проблемные области дают 48 заболевших в удельном весе. На первом место находится Новосибирск. Но в целом результаты довольно хорошие. А что касается клинических проявлений, то по-прежнему превалируют явления коронавирусной инфекции и ОРВИ — это 87 процентов, внебольничная пневмония — 12,4 процента, — сообщил Александр Щербатов.

При этом в ведомствах отметили достаточно высокие темпы вакцинации в регионе. Так, в Новосибирской области пункты вакцинации открылись 2 января. По данным минздрава на 6 января, первым компонентом привиты 1 миллион 385 тысяч сибиряков, полностью вакцинацию завершили 1 миллион 302 тысячи человек. Только с 1 по 6 января были привиты 12 346 человек

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