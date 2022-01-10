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Общество10 января 2022 10:55

В Новосибирской области праздничные выходные прошли без инцидентов

Об этом сообщили в правительстве
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирской области за новогодние праздники не было зарегистрировано серьезных инцидентов.

В Новосибирской области за новогодние праздники не было зарегистрировано серьезных инцидентов.

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области за новогодние праздники не было зарегистрировано серьезных инцидентов. По словам главы региона Андрея Травникова, эти выходные дни прошли спокойнее, чем в предыдущие годы.

— Праздничные выходные дни прошли достаточно спокойно, без массовых инцидентов и сбоев. Благодарю всех, кто работал, нес службу в эти праздничные дни, — сообщил Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник, 10 января.

Ранее в областном минздраве отмечали, что в регионе резко выросло число обращений в поликлиники после новогодних праздников. А за сам период новогодних праздников, служба скорой помощи зафиксировала 25 231 выезд бригад к людям.

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