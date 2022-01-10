Под Новосибирском на пожаре погиб 62-летний мужчина. Фото: СК РФ по НСО.

В ночь на понедельник, 10 января, в городе Купино под Новосибирском загорелся частный жилой дом. ЧП произошло на улице Чапаева. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС нашли в строении труп 62-летнего мужчины. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС. По факту случившегося организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Специалисты проведут судебное-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. После проверки примут решение в соответствии с законом.

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