Под Новосибирском на пожаре погиб 62-летний мужчина. Фото: СК РФ по НСО.
В ночь на понедельник, 10 января, в городе Купино под Новосибирском загорелся частный жилой дом. ЧП произошло на улице Чапаева. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС нашли в строении труп 62-летнего мужчины. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
— По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС. По факту случившегося организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, — говорится в сообщении Следственного комитета.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Специалисты проведут судебное-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. После проверки примут решение в соответствии с законом.
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