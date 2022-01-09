Новосибирцам не вернули верхнюю одежду после киносеанса в ТЦ «Континент»

Посетители с ребенком шли домой по морозу в кофтах и джинсах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцев выгнали на мороз без верхней одежды после киносеанса в ТЦ «Континент» на левом берегу. Об этом пострадавшие рассказали в группе revizjr.nsk в социальной сети Instagram в воскресенье, 9 января.

— Вышли мы после сеанса в 21:40, подходим к гардеробу, а он закрыт. Пошли на пост к охране, чтобы попросить отдать пуховики, на что получаем ответ: гардероб работает до 21.00, мы вам ничего отдавать не будем, не положено, приходите завтра, — сообщили новосибирцы, пожелавшие остаться анонимными.

По словам авторов поста, их не предупреждали о закрытии гардероба, просто указали, где он находится. Через полтора часа слез и бесполезных разговоров с охранниками они с ребенком отправились домой в -15 градусов в одних кофтах и джинсах.

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