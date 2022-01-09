В Новосибирске с момента гибели подростка в аквапарке прошло 2 года

На этом аттракционе аквапарка небольшая глубина, но быстрое течение. Фото: Аквамир

Прошло два года после трагедии в новосибирском аквапарке «Аквамир». Там 16-летний подросток захлебнулся под водой. Напомним, мальчик застрял между прутьями подводной скамейки.

По данным следствия, подросток с семьей из Кемерова 8 января 2020 года приехал в знаменитый новосибирский «Аквамир». Парень плескался в проливе аттракциона «Медленная река» глубиной всего 1,2 метра. Мальчик нырнул, и его рука застряла между соединениями подводной скамейки. Их устанавливают для уменьшения глубины бассейна и безопасности детей. В правилах к аттракциону указано, что посетителям запрещено просовывать руки и ноги между прутьями лежаков, находящихся ниже уровня воды.

В таком состоянии подросток пробыл под водой пару минут. Заметив захлебнувшегося парня, взрослые еще несколько минут пытались его вытащить. В больнице мальчика реанимировали, но спустя пять дней он скончался.

Следователи признали виновным старшего инструктора компании «Аквасэйф», который в тот день отвечал за безопасность в аквапарке. Во время происшествия возле аттракциона не оказалось спасателей в фирменных красных футболках. Потерявшие ребенка родители требуют от «Аквасэйф» компенсации в 10 миллионов рублей.

Однако из-за того, что в деле не была указана причина, по которой утонул мальчик, в ноябре 2021 года его вернули в прокуратуру.

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