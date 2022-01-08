Самолет, прилетевший в Китай из Новосибирска, сгорел в аэропорту Ханчжоу

Экипаж самолета не пострадал. Фото: AviaNews.

Грузовой самолет Ту-204, прилетевший в Китай из Новосибирска, сгорел в аэропорту Ханчжоу. Об этом сообщает телеграм-канал «AviaNews».

Известно, что пожар начался в грузовом отсеке. Внутри было около 20 тонн груза и 26 тонн топлива.

— Обошлось без пострадавших — 8 членов экипажа успели покинуть борт, — сообщают в «AviaNews».

По предварительной информации самолет восстановлению не подлежит. Также известно, что авиалайнер принадлежал компании «Авиастар-Ту».

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