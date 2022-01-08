В Новосибирской области в 2021 году смертность превысила рождаемость почти в два раза

Рождаемость в 2021 года была низкой, а смертность - высокой.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирской области за 11 месяцев 2021 года умерло 42770 человек, а родились 26176 детей. Таким образом, за год умерло на 16594 человек больше, чем родилось.
Но есть и положительная динамика: сибиряки чаще женятся, чем разводятся.
— Заключили брак 17879 пар, а развелись 12162 пары, — приводят цифры в Управлении по делам ЗАГС по Новосибирской области.
Устанавливали отцовство 4168 человек, усыновили детей 163 местных жителя. А меняли свое имя в прошлом году 1814 человека.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер