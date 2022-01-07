Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил жителей города с Рождеством

Мэр поздравил новосибирцев с Рождеством. Фото: a_lokot.
Утром 7 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан с Рождеством. Поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.
— Уважаемые новосибирцы, поздравляю вас с праздником Рождества Христова! Мира, согласия и любви вашим семьям, — написал градоначальник.
Новосибирцы в ответ начали поздравлять мэра.
— Здоровья, Вам, и всех земных благ! С Праздником Рождества Христова! — написали они в комментариях к записи.
Напомним, в ночь на 7 января в Вознесенском Кафедральном соборе Новосибирска прошла божественная литургия. Богослужение транслировались по телеканалу ОТС.
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