В Новосибирске от коронавируса умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран умер на 101-м году жизни. Фото: «Новосибирск скорбит».

В Новосибирске умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Бонкин, житель микрорайона Шлюз. В прошлом году ему исполнилось 100 лет.

В паблике «Новосибирск скорбит» сказано, что причиной смерти ветерана стал коронавирус.

Николай Сергеевич родился 28 октября 1921 года в Алтайском крае. В 20 лет был призван на фронт, в 1942 году был контужен в бою, попал в плен. Дважды бежал из заключения. Его освободили американские войска и передали советским властям. После проверки Николай Бонкин был допущен к работе по разбору документов в бункере Гитлера, в демонтаже оборудования немецких военных заводов до конца 1946 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

В ноябре 1946 года ветеран войны вернулся в родное село Токарево, стал работать и обзавелся семьей. 20 лет бывший фронтовик отдал работе на комбайне и на тракторе в колхозе, еще 20 лет работал коневодом. В 1986 году вместе с женой переехал в Новосибирск к детям, работал вахтером в ВКИ НГУ.

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