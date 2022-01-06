Под Новосибирском девушка проломила череп, катаясь на ватрушке

Врачи оказали девушке необходимую помощь. Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧП произошло недалеко от села Репьево Тогучинского района Новосибирской области: там проломила череп 21-летняя девушка.

- Сибирячка каталась на ватрушке, прицепленной к машине, - рассказал источник КП-Новосибирск. - В какой-то момент ватрушку занесло, и она сильно ударилась.

Девушку доставили в горбольницу №1 в Новосибирске, где медики поставили ей неутешительный диагноз.

- Врачи выявили у сибирячки перелом основания черепа, - продолжает источник КП-Новосибирск.

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