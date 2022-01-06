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Происшествия6 января 2022 9:46

В Новосибирске школьник надругался над пятилетней девочкой

Подросток сейчас находится под подпиской о невыезде
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Семья девочки обратилась в полицию.

Семья девочки обратилась в полицию.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске 14-летний подросток, который находится на учете в ПДН и наблюдается у психиатра, надругался над пятилетней девочкой: об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Все произошло 2 января в квартире одного из домов в Советском районе, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Восьмиклассник, который приходится дядей ребенка, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

О случившемся в полицию сообщили мама малышки. Суд избрал подростку меру пресечения: во время следствия новосибирский школьник будет находиться под подпиской о невыезде.

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