В Новосибирске школьник надругался над пятилетней девочкой

Семья девочки обратилась в полицию. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске 14-летний подросток, который находится на учете в ПДН и наблюдается у психиатра, надругался над пятилетней девочкой: об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Все произошло 2 января в квартире одного из домов в Советском районе, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Восьмиклассник, который приходится дядей ребенка, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

О случившемся в полицию сообщили мама малышки. Суд избрал подростку меру пресечения: во время следствия новосибирский школьник будет находиться под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber