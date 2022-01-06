В Новосибирске запретят парковку на проспекте Маркса и Красном проспекте

Это поможет уборке парковочных карманов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске вводят временный запрет на парковку по трем улицам. Об этом сообщили в мэрии города.

Запрет начнет действовать с конца января. Как пояснили в мэрии, он необходим для качественной уборки улиц и парковочных карманов от снега.

Итак, парковку запретят:

— На участке улицы Герцена от пересечения с улицей Комсомольской до дома на улице Герцена, 6.

— На участке Красного проспекта в районе площади Калинина у дома №157 и №159.

— На участке проспекта Карла Маркса у дома №6 и дома №37/2 .

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