В Новосибирске запретят парковку на проспекте Маркса и Красном проспекте

Это поможет уборке парковочных карманов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске вводят временный запрет на парковку по трем улицам. Об этом сообщили в мэрии города.
Запрет начнет действовать с конца января. Как пояснили в мэрии, он необходим для качественной уборки улиц и парковочных карманов от снега.
Итак, парковку запретят:
— На участке улицы Герцена от пересечения с улицей Комсомольской до дома на улице Герцена, 6.
— На участке Красного проспекта в районе площади Калинина у дома №157 и №159.
— На участке проспекта Карла Маркса у дома №6 и дома №37/2 .
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