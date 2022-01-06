Мэрия Новосибирска потребовала банкротства недостроенной базы отдыха на берегу Оби

Три недостроенных здания стоят на участке с 2015 года Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мэрия Новосибирска потребовала банкротства застройщика базы отдыха на берегу Оби. Арбитражный суд Новосибирской области опубликовал документы по иску 29 декабря.

Иск на сумму более 2,5 млн рублей был подан к ООО «Ветераны Афганистана-2». Предметом иска стало неосновательное обогащение за пользование землей.

Речь идет о долгострое на участке возле санатория «Ельцовка». Ранее компания обязалась закончить базу отдыха до 2015 года: четыре дома на 30 мест, административный и хозяйственный корпуса. Однако строительство остановилось.

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