Новосибирские врачи спасли 6-летнюю девочку с гигантской опухолью головного мозга

Специалисты выявили опухоль и уже через 5 дней провели операцию. Фото:пресс-служба НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина

Новосибирские хирурги удалили опухоль размером с теннисный мяч из головы 6-летней пациентки. Подробности об операции рассказали в пресс-службе НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина:

— У девочки заболевание проявлялось регулярными головными болями, тошнотой и рвотой. По результату МРТ головного мозга и оценки состояния пациентки специалисты определили показания к операции. Через пять дней после обращения в Центр Мешалкина ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение, — сообщили в клинике.

Хирурги полностью удалили девочки опухоль. Врачи надеются, что рецидива не будет. Исследование показало, что гигантская опухоль была доброкачественной.

Сейчас маленькая пациентка восстанавливается после вмешательства. Через три месяца ей проведут контрольное обследование.

— Опухоль данной локализации и размеров несет большую угрозу для жизни пациента, так как сдавливает ствол головного мозга, в котором располагаются жизненно важные центры. В связи с этим ребенку было необходимо срочное хирургическое лечение, — сообщил врач-нейрохирург Сергей Чернов.

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