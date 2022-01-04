Рождественские службы в Новосибирске 2022: где пройдут, во сколько начнутся

Службы пройдут во многих храмах.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Как пройдут рождественские службы в Новосибирске 2022 - важный вопрос, который волнует сибиряков накануне праздника. На него ответили в Новосибирской епархии.
- 6 января в 23.55 начнется служба в Вознесенском кафедральном соборе, - пояснили КП-Новосибирск в новосибирской епархии. - Божественную литургию там совершит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
В полночь начнется литургия в соборе во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. А в Троице-Владимирском соборе всенощное бдение начнется 6 января с 22.00.
Как будут проходить службы в остальных храмах, необходимо уточнить непосредственно там, поскольку расписание может меняться.
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