В Новосибирске арестовали мужчину, зарезавшего соседку в общежитии

Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске арестовали 32-летнего мужчину, который в общежитии на улице Шамшурина зарезал свою 49-летнюю соседку и ударил ножом 20-летнего знакомого.

- Мужчину на месте происшествия задержали сотрудники полиции. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Суд избрал меру пресечения для новосибирца: по ходатайству следствия его взяли под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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