В новогоднюю ночь новосибирец зарезал соседку и ударил ножом парня в общежитии

Полиция задержала нападавшего.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Ночью 1 января в общежитии на улице Шамшурина 32-летний мужчина напал с ножом на 49-летнюю женщину и 20-летнего парня.
- Все произошло около четырех часов утра, - рассказал источник КП-Новосибирск. - К моменту приезда полиции женщина была уже мертва. Пострадавшего парня врачи «Скорой помощи» доставили в больницу. Медики диагностировали у него проникающую колото-резаную рану грудной клетки справа, повреждение легкого и межреберной артерии.
Полиция уже задержала нападавшего: им оказался мужчина, который живет в этом же общежитии. По его словам, схватился за нож он во время конфликта.
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