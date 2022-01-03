Новосибирская повариха попала на шоу «Редакция» к Артему Пивоварову

Женщина готовила три блюда. Фото: скриншот из видео

Новосибирская повариха Евгения Романова, прославившаяся нарезкой лука в «Tik Tok», попала на шоу «Редакция» к Артему Пивоварову. Она вместе с поваром мишленовского ресторана готовила блюда к праздничному столу.

— Со мной связалась менеджер Артема и уговорила приехать. Я не хотела участвовать в съемках. Не хотела, чтобы хейтеры опять начали меня атаковать. В итоге родные и подписчики уговорили меня и я полетела, — рассказала КП-Новосибирск Евгения Романова, повар.

Женщина с выбором блюд для приготовления не заморачивалась. Она удивила всех простым вариантом салата оливье, селедкой под шубой и мясом по-французски. После этого сибирячку повезли в ресторан к Евгению Викентьеву, шеф-повару одного из ресторанов.

— Мне не понравились блюда и я их раскритиковала. В итоге на меня обрушилась волна хейта. Мол, почему я не могла всем восхититься, — говорит женщина.

По мнению Евгении, мишленовские рестораны предназначены они для гурманов, у которых есть деньги.

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